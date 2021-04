Nach Mallorca? Vizekanzler Scholz stellt Bürgern Urlaubsreisen in Aussicht

Vizekanzler Olaf Scholz spricht in der "Bild am Sonntag" über einen Plan, der zurück ins normale Leben führt. Dabei schließt er auch Urlaubsreisen, etwa nach Mallorca, ein. Sie könnten besonders für Geimpfte einfacher werden.

Mallorca: Reisen auf die Insel bald ohne Testpflicht bei Rückkehr für Geimpfte?

Scholz appelliert in dem Interview an die Bürger, "in den nächsten vier bis sechs Wochen nicht die Chance kaputtzumachen, im Sommer im Biergarten zu sitzen und in den Urlaub zu fahren". Seine Partei hat mit dem Koalitionspartner CDU ein Eckpunktepapier abgestimmt, das Reisen erleichtert.

So könnte für vollständig Geimpfte eine Testpflicht etwa bei Rückkehr aus einem Risiko- oder Nicht-Risikogebiebt wegfallen. Die Balearen und Mallorca sind seit März kein Risikogebiet mehr. Das Eckpunktepapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, dient als Vorbereitung für den am Montag geplanten Impfgipfel von Bund und Ländern.

Negativer Corona-Test für Läden und Einreise nötig

Es setzt Einreiseregeln mit dem Zugang zu Läden und bestimmten Dienstleistungen gleich. Wenn ein negativer Corona-Test das ermögliche, sollten auch Geimpfte diese Rechte eingeräumt werden, heißt es. (ps)