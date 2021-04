Maskenverweigerer protestieren in der Innenstadt von Palma

100 Menschen haben am Samstag auf Mallorca gegen das Tragen einer Atemschutzmaske protestiert. Wie die Polizei mitteilte, bestrafte sie die drei Organisatoren, weil sie keine Maske trugen. In Spanien ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wegen der Corona-Pandemie in der Öffentlichkeit Pflicht.

Die Demo fand in der Innenstadt von Palma statt. Die Teilnehmer hängten Schilder auf, auf denen stand: "Menschliche Experimente müssen gestoppt werden, gegen Masken". Die Protestierenden verteidigten Verschwörunsgtheorien.

Auch zwei Ärzte waren unter den Demonstranten. Als einer der Organisatoren gefragt wurde, warum Masken contraproduktiv seien, antwortete er: "Sie sind ein Infektionsrisiko, weil sich in ihnen viele Bakterien sammeln." Außerdem verschlechteten sie die Qualität des Sauerstoffs, den man einatmet. (ps)