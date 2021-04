Trotz Corona-Pandemie: Mallorcas Konkurrenten starten in die Saison

Mallorca bekommt Konkurrenz: von seinen Schwesterinseln Ibiza und Formentera sowie von Griechenland. Das berichtet die Bild-Zeitung und verweist auf Aussagen von Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung von Tui Deutschland. Zuvor hatte Vizekanzler Olaf Scholz Urlaub wieder in Aussicht gestellt.

Von 1. Mai an bietet der weltgrößte Touristikkonzern Tui wieder Pauschalreisen in beliebte Regionen des Mittelmeers an. „Der Osterurlaub auf Mallorca hat gezeigt, dass Pauschalreisen keinen Einfluss auf das Pandemiegeschehen haben", sagt Andryszak. "Die Hygienekonzepte funktionieren.“

Mit der angekündigten Impfung für jeden ab Juni, dem priorisierten Impfen der Tourismusangestellten in den Urlaubsorten und dem digitalen grünen Coronanachweis sei der Grundstein für eine gute Urlaubssaison gelegt, betont der Vorsitzende der Geschäftsführung. Erste Flüge nach Griechenland gingen am 14. Mai etwa nach Kreta. Von 15. Mai an fliege Tuifly nach Kos, Rhodos und Korfu. (ps)