TV-Tipp: So leiden deutsche Auswanderer auf Mallorca

In der Reihe „Die Alltagskämpfer – ÜberLeben in Deutschland” zeigt RTL eine Insel-Folge. Die Doku „Wir bleiben, bis es nicht mehr geht. Mallorca-Auswanderer im Existenzkampf” ist in der Nacht von Montag, 26., auf Dienstag, 27. April, ab 0.30 Uhr zu sehen. Dabei werden drei Protagonisten begleitet, die auf dem Eiland leben.

Mallorca vor dem Abgrund: Bis zu fünf Millionen Deutsche kamen vor Corona jedes Jahr. Doch die Pandemie hat die Insel in eine tiefe Depression gestürzt. Jeder Dritte ist in die Armut gerutscht.

Daniela eröffnete wenige Wochen vor dem ersten Lockdown ihr eigenes Restaurant. Wie kann es für sie weitergehen? Und selbst die, die ohnehin schon ganz unten waren, merken: Es geht noch weiter bergab.

Anita und Detlev leben seit Jahren obdachlos auf der Insel.