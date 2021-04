In diesen Deutschen-Hotspots auf Mallorca gibt es noch Corona-Ansteckungen

In einigen deutschen Hotspots auf Mallorca haben sich in den vergangenen Tagen weiterhin Menschen mit Corona infiziert. Dazu gehören laut einer Statistik des balearischen Gesundheitsministeriums vom Dienstag folgende Orte: Andratx (12 Ansteckungen/Sieben-Tage-Inzidenz 106,47), Bunyola (2/29,37), Llucmajor (7/18,96), Sóller (2/14,59) und Calvià (11/21,76).

Zum Vergleich: In der Hauptstadt Palma steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 121 Menschen an, die Inzidenz beträgt dort 29,08.

In 22 Inselgemeinden wurde in den vergangenen sieben Tage keine einzige Neuansteckung registriert. Es handelt sich um folgende Gemeinden: Alaró, Algaida, Artà, Banyalbufar, Campanet, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret De Vistalegre, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Porreres, Puigpunyent, Ses Salines, Sant Llorenç des Cardassar, Sencelles, Valldemossa und Vilafranca de Bonany. (it)