Wärme-Kick-Off auf Mallorca lässt noch auf sich warten

Auf Mallorca bleibt es bis auf weiteres bei Höchsttemperaturen knapp unter oder knapp über der 20-Grad-Marke. Der für Ende April oder Anfang Mai übliche Einzug bereits frühsommerlicher Werte lässt laut dem Wetterdienst Aemet noch auf sich warten.

Hinzu kommt eine erhöhte Niederschlagsneigung in den kommenden Tagen: Von Freitag bis Samstag, dem Maifeiertag, steigt die Wahrscheinlichkeit auf 90 Prozent. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 Meter. Nur am Donnerstag ist es verbreitet sonnig, am Samstag ist es nur nachmittags soweit, der Sonntag fällt eher durchwachsen aus. Immer mal wieder können sich Nebelbänke bilden.

Nachts bleibt es zwar im niedrigen Bereich zweistellig, doch Anfang Mai soll es dann nochmal richtig kühl werden. (it)