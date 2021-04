Rettungsschwimmer überwachen Maskenpflicht an Rajada-Stränden und Playa de Palma

Die für den Urlaubsort Cala Rajada zuständige Gemeinde Capdepera hat für ihre sechs Strände bereits die Rettungsschwimmer eingeteilt. Dieser Service wird bis zum 31. Oktober angeboten, wie der Ort mitteilte.

Eine Hauptaufgabe der insgesamt 16 Beschäftigten ist, die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. Wer etwa ohne Maske am Strand auf- und abgeht, muss damit rechnen, gemaßregelt zu werden. Die Maske abziehen darf man nur, wenn man badet oder auf dem Handtuch sitzt oder liegt. Wer den Strand betritt, muss sein Gesicht noch verhüllen, bis ein Platz gefunden ist. Die Mitarbeiter müssen auch einschreiten, wenn sich mehr als sechs Personen ballen.

Zur Gemeinde Capdepera gehören folgende Strände: Cala Mesquida, Cala Agulla, Cala Gat, Son Moll, Font de Sa Cala und Canyamel.

An Samstag kommen auch professionelle Rettungskräfte an der Playa de Palma zum Einsatz, wie die Stadt mitteilte. Auch ihnen wurde auferlegt, die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. (it)