Weibliche Web-Bekanntschaft auf Mallorca als Köder für Raubüberfall eingesetzt

Die spanische Nationalpolizei hat auf Mallorca eine junge Frau und einen jungen Mann festgenommen, die einen Mann in einem bekannten Park in Palma ausgeraubt haben sollen. Der hatte sich einer Pressemitteilung vom Freitag zufolge am 16. März mit einer Frau getroffen, die er in einem sozialen Netzwerk kennengelernt hatte.

Die Polizei wirft den Festgenommenen vor, diese Frau als Köder eingesetzt zu haben, um sich danach im Krekovic-Park auf das Opfer zu stürzen. Dieses wurde auch dazu genötigt, mit den mutmaßlichen Tätern zu einem Geldautomaten zu gehen und 600 Euro abzuheben.

Der Krekovic-Park befindet sich im Viertel Polígono de Levante, einem stadtbekannten sozialen Brennpunkt. (it)