Polizisten lösen mehrere illegale Partys in Palma de Mallorca auf

Erneut haben Polizisten auf Mallorca am Wochenende mehrere illegale Partys auflösen müssen. Zunächst griffen die Spezialkräfte am Samstagabend gegen 22.30 Uhr einige feiernde Jugendliche in einem Industriegebäude an der Poima-Straße im Gewerbepark Can Valero auf.

Etwa zur gleichen stellten die Ordnungshüter im Gewerbepark Son Rossinyol fest, dass ein bekanntes Lokal nachts illegalerweise geöffnet hatte und das dort unter freiem Himmel ein sogenanntes "Festival" abgehalten wurde. Dort war auch ein Discjockey aktiv.

Um 23.15 Uhr lösten die Polizisten in einer Werkstatt in der Riera-Straße in Palma eine illegale Party auf. Auch hier wurden Jugendliche angetrffen.

Die feiernden Personen, bei Minderjährigen deren Eltern, Fest-Organisatoren und Lokalbetreiber müssen jetzt mit hohen Bußgeldern rechnen. Solche Feste befördern das Ansteckungsgeschehen. (it)