Nach Überfall auf Deutschen: Italienische Rolex-Räuber auf Mallorca gefasst

Beamte der Guardia Cicil haben auf Mallorca zwei italiener festgenommen, die vor allem im Raum Calvià Personen Rolex- und andere teure Uhren von den Armen gerissen haben sollen. Ihnen wird vorgeworfen, zu einer organisierten Bande mit Sitz in Neapel zu gehören.

Die Kriminellen wurden laut einer Pressemitteilung vom Wochenende am Donnerstag abgeführt, nachdem sie sich auf einen Deutschen gestürzt hatten. Die Guardia Civil machte sich sofort an die Verfolgung der Täte. Diese gigen einige Stunden später ins Netz.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte es immer mal wieder Raubüberfälle von Italienern auf Träger teurer Uhren gegeben. in vielen waren eingereiste italienische Kriminelle die Täter. (it)