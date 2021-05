TV-Tipp: So schön können Krankenhäuser sein

Das Kulturmagazin „Stadt Land Kunst” widmet der katalanischen Hauptstadt Barcelona Sendezeit. Der Beitrag „Die Milchstraße führt durch Barcelona” ist in der Folge zu sehen, die am Mittwoch, 5. Mai, ab 13 Uhr bei Arte läuft (Wiederholung am Donnerstag, 6. Mai, ab 8.35 Uhr).

Mit seinen vielen goldenen Türmchen ist das Krankenhaus Sant Pau in Barcelona ein wahres Schmuckstück des katalanischen Jugendstils, das sogar ins Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Im frühen 20. Jahrhundert erfand ein genialer Forscher dort ein Produkt, das inzwischen weltweit verwendet wird.

Moderatorin Linda Lorin lädt in der Sendung auf eine Reise an vier besondere Orte ein, die sich durch ihr künstlerisches, kulturelles oder landschaftliches Erbe auszeichnen. Themen in dieser Folge neben Barcelona: Die außergewöhnliche Indien-Reise des Jules Verne, das anatolische Kappadokien, Zufluchtsort der ersten Christen sowie Marie-Jeanne und ihre korsischen Canistrelli.