Baldiger Verkauf ohne Rezept: Antigentests auf Mallorca kosten fünf Euro

Auf Mallorca sollen Menschen bald Antigentests in Apotheken kaufen können. Diese werden dann zwischen vier und fünf Euro das Stück kosten. Das erklärte nun der spanische Gesundheitsexperte Joan Carles March.

Mallorca: Preise sind nach Expertenmeinung günstig

In Deutschland ist der Verkauf von Antigen-Schnelltests bereits Alltag. Dort kostet eine Packung mit fünf Tests zwischen 18 und 21 Euro. March bezeichnete die Preise als relativ günstig.

Noch kein genaues Datum für Verkaufsstart

In Spanien soll bald ein Gesetz in Kraft treten, das Antigentests in Apotheken ohne Rezept zugänglich macht. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Wenn das Gesetz verabschiedet wird, ist der Verkauf der Tests am Tag danach möglich. (ps)