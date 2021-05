Wärmeschub erreicht pünktlich zum Wochenende Mallorca

Nach langer Zeit werden die Menschen auf Mallorca und den Nachbarinseln wieder nachvollziehen können, was Wärme bedeutet. Laut dem Wetterdienst Aemet erreicht Warmluft pünktlich zum Wochenende die Insel, bei viel Sonnenschein werden am Samstag 26 und am Sonntag sogar 28 Grad erreicht. Gängen an die Strände steht als nichts entgegen.

Während es vielerorts in Deutschland ergiebig regnet, ging es bereits am Freitag auf 24 Grad hoch, auch nachts zeigt der Trend nach oben: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird sogar mit einer für die Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperatur von 17 Grad gerechnet.

Diese warme Phase endet jedoch mit dem Einzug frischerer Luft am Montagnachmittag. Dann gehen die Höchstwerte auf 21 Grund herunter, die am Dienstag erwartet werden. (it)