Ausländer in Wohnhaus an Playa de Palma niedergestochen

Im Urlauberareal Playa de Palma auf Mallorca ist am Samstag in einem Wohnhaus ein italienischer Staatsbürger bei einer Rangelei durch Stiche schwer verletzt worden. Laut einer Pressemitteilung der Nationalpolizei wurden bis zum Sonntag im Zusammenhang mit diesem Verbrechen drei Personen festgenommen. Nach weiteren in den Vorgang verwickelte Personen wird mit Hochdruck gefahndet.

Die Straftat wurde hinter einem bekannten Restaurant begangen. Drei Personen wollten den dort lebenden Mann mit einem Messer attackieren. Der wehrte sich, entriss einem Täter das Messer und stach einer der drei Personen in die Lunge. Der Mann wurde ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Die Nationalpolizei vermutet, dass die Beteiligten in dunkle Geschäfte verwickelt waren und dass es in diesem Zusammenhang zu der Rangelei kam.(it)