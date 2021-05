Zwei Tote bei Unfall mit vier Fahrzeugen in Kreisverkehr auf Mallorca

Bei einem schweren Autounfall sind in Palma de Mallorca in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. In einem Kreisverkehr der Schnellstraße Richtung Manacor östlich der Stadt nahe dem Viertel Son Ferriol kollidierten drei Pkw und ein Motorrad.

Es starben laut Angaben der Rettungsdienste die zwei Benutzer des letztgenannten Fahrzeugs. Es handelte sich um junge leute. Hinzu kommt ein schwerverletzter Insasse eines der Autos, der aus einem Wrack herausgeschweißt werden musste.

Der schwere Crash ereignete sich gegen 22 Uhr. Kreisverkehre, von denen es viele auf der insel gibt, gelten als besonders unfallträchtig. (it)