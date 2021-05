Niederlande schaffen Test- und Quarantänepflicht für Einreisende von Mallorca ab

Wer von Mallorca und den Nachbarinseln in die Niederlande reist, muss dort kein negatives Coronatest-Ergenis mehr vorzeigen und auch nicht mehr in Quarantäne. Dies wird im Webportal der Botschaften des deutschen Nachbarlandes mitgeteilt.

Es handelt sich jedoch um eine Ausnahmeregelung, die nur für die Balearen gilt. Für Personen, die aus dem Rest von Spanien in den Niederlanden einreisen, gilt weiterhin eine Test- und Quarantänepflicht.

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hatte während einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag diese Neuigkeit erwähnt und hinzugefügt, dass die auf den Inseln strengeren Corona-Restriktionen als in übrigen spanischen Regionen erfolgreich seien. (it)