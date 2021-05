Geschichtlich wertvolle Gebäude im Viertel el Terreno in Palma de Mallorca abgerissen

Die Denkmalschutzorganisation Arca hat den Abriss mehrerer aus ihrer Sicht historisch bedeutsamer Häuser im Viertel El Terreno in Palma de Mallorca bemängelt. Auch in der vargangenen Woche sei mit diesen Arbeiten an der Polvorí-Straße auf der Höhe der Nummer 22 fortgefahren worden, hieß es in einer Pressemitteilung.

Man sei von der Stadt nicht über diese Abrissaktionen informiert worden. Es handele sich um einen großen Verlust.

El Terreno ist ein malerisches Viertel mit vielen Treppen und engen Straßen, von wo die Menschen früher direkt zum Meer hinuntergehen konnten. Früher hatten dort reiche Palmesaner Sommerresidenzen besessen. (it)