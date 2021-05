Restaurants und Bars öffnen wieder abends am Wochenende

Restaurants sowie Bars auf Mallorca und den balearischen Inseln hatten am Sonntag zum ersten Mal seit Monaten wieder abends geöffnet. Das ist Teil der Corona-Lockerungsstrategie auf dem Archipel. Die Innen-Gastronomie bleibt weiter geschlossen.

Mallorca: Frühsommer auf der Insel sorgt für volle Außen-Gastronomie

In den vergangenen Wochen durften Gastronomen ihre Lokale nur von Montag bis Donnerstag zwischen 20 und 22.30 Uhr aufsperren. Seit Sonntag ist das auch wieder an den restlichen Tagen der Woche möglich.

Besonders Restaurants und Bars an den Straßen Blanquerna sowie Fábrica im Zentrum der Inselhauptstadt Palma waren gut besucht. Am Wochenende zog es viele Menschen bei frühsommerlichem Wetter in die Lokale. (ps)