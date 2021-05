Acht Deutsche derzeit in Corona-Hotels auf Mallorca

Auf Mallorca befinden sich derzeit acht deutsche Staatsbürger in sogenannten Corona-Hotels. Das teilte die balearische Gesundheitsbehörde am Montag mit. In diesen von der Regionalregierung reservierten Herbergen müssen positiv getestete Personen ohne Symptome und Kontakte von Kranken ihre Quarantänezeit hinter sich bringen, wenn sie sich nicht anderweitig absondern können.

Den Angaben zufolge halten sich auf der Insel insgesamt 20 Personen in Hotels wie dem Meliá Palma Bay auf. Zwölf von ihnen sind Ausländer.

Auf der Nachbarinsel Menorca befinden sich drei solcher Personen in Corona-Herbergen, auf Ibiza sieben. Insgesamt ergibt dies 30 Personen. (it)