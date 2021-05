Lockerung von Maskenpflicht: Armengols Corona-Experte betont zurückhaltend

Der Corona-Experte der Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln, Javier Arranz, hat sich in Bezug auf die Maskenpflicht betont zurückhaltend geäußert. Wann diese gelockert werden könne, wage er nicht zu prognostizieren, sagte er am Montag vor Journalisten.

Das hänge vom Fortschreiten der Impfkampagne ab. Er wisse sehr wohl, dass die Ansteckungsgefahr unter freiem Himmel erheblich niedriger sei, aber das Virus sei "nicht in Urlaub gegangen". Außerdem müsse man die ansteckenderen Mutationen im Auge behalten.

Auf den Balearen herrscht seit Monaten eine strenge Maskenpflicht: Auch bei der Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 Metern muss das Utensil getragen werden, nur am Strand darf es abgenommen werden. So eine strenge Pflicht gibt es in Deutschland nicht.

Vor einigen Tagen hatte die Verbraucherschutzorganisation auf eine schnelle Lockerung der Maskenpflicht gedrängt. Der Chef-Virologe des Krankenhauses Son Espases äußerte sich betont optimistisch. (it)