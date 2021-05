Der meiste Regen fiel am Montag in Palma de Mallorca

Die Regenfälle auf Mallorca vom Montag sind örtlich durchaus ergiebig gewesen, besonders im Raum Palma. An der Universität der Balearen gingen in wenigen Stunden immerhin 18,6 Liter auf den Quadratmeter nieder.

In Llucmajor und der Serra d'Alfàbia waren es mit 14,4 Litern nicht allzu viel weniger. In Porreres gingen 13,3 nieder, in Calvià 13,5. Woanders regnete es nicht so viel, so in Son Servera mit nur 4,2 Litern auf dem Quadratmeter oder in Portocolom mit 5,2.

Für die kommenden Tage sagt der spanische Wetterdienst Aemet steigende Temperaturen bei viel Sonne voraus. Am Sonntag wird bei 26 Grad wieder mit Strandwetter gerechnet, am Samstag sind immerhin bereits 23 Grad drin.

Dieser Regentag konnte allerdings nichts an der Tatsache ändern, dass der Frühling auf der Insel zu trocken ist. Die beiden Stauseen Gorg Blau und Cúber sind derzeit nur zu 51,05 Prozent gefüllt. Das ist etwa die Hälfte vom Mai 2020, als die Becken zu 91 Prozent voll waren. (it)