Prozess um Betrug bei Ferienwohnung auf Mallorca: Deutschen drohen zweieinhalb Jahre Haft

In Palma de Mallorca drohen einem deutschen Ehepaar, das eine ebenfalls aus der Bundesrepublik stammenden Familie bei der Vermietung eine Ferienwohnung betrogen haben soll, insgesamt zweieinhalb Jahre Haft. Der Prozess soll nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in Bälde im Gerichtsgebäude an der Via Alemania beginnen.

Die Familie hatte für einen Aufenthalt im Juli 2018 eine Zahlung von 910 Euro für die in Santa Margalida befindliche Immobilie schriftlich vereinbart und eine Anzahlung von 551 Euro überwiesen. Doch als die Bundesbürger ankamen, wurde ihnen nicht geöffnet. Sie mussten in ein Hotel ziehen und hohe Zusatzkosten in Kauf nehmen.

Die Staatsanwaltschaft fordert für die Angeklagten auch die Leistung einer Entschädigungszahlung. (it)