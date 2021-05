Regen in Deutschland, am Sonntag wieder fast 30 Grad auf Mallorca

Während es in den meisten Teilen Deutschlands derzeit Bindfäden regnet, stellt sich auf Mallorca wieder traumhaftes Frühlingswetter ein. Laut dem Wetterdienst Aemet wird es zum Wochenende hin immer wärmer, am Sonntag sollen sogar 28 Grad drin sein. Damit steht erneuten Strandausflügen nichts im Wege.

Der Freitag jedoch wird noch zwischenzeitlich windig, örtlich kann es zwischenzeitlich etwas regnen. Am Samstag ist es sonnig, es werden 23 Grad erreicht. Hart gesottene wird es dann dennoch ins Meer ziehen.

Die Nachttemperaturen steigen ebenfalls kontinuierlich an, und zwar von derzeit 12 bis 13 Grad auf 15 bis 16 Grad. In der neuen Woche bleibt das schöne Wetter der Insel erhalten. (it)