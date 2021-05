Das sind die aktuellen Coronazahlen auf Mallorca – 13.5.

Die Regionalregierung von Mallorca und den Nachbarinseln hat am Donnerstag, 13. Mai, für die vergangenen 24 Stunden 19 Neuansteckungen mit Corona nach Madrid gemeldet (Vortag: 39). Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Die Gesamtzahl der Corona-Toten auf den Balearen beträgt seit Ausbruch der Pandemie damit weiter 832.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich auf den Balearen insgesamt 59.689 Menschen infiziert.

Die Corona-Ampel, erstellt vom balearischen Wirtschaftszirkel unter Einbeziehung aller offiziellen Daten, zeigte die Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern der Inseln am Donnerstag mit 8 Prozent an (Vortag: 11 Prozent). Die Ampel stand darum auf Grün.

Die allgemeine Lage im balearischen Gesundheitswesen wurde gleichwohl als "exzellent" bezeichnet, die Corona-Ampel stand auf Grün.

In den Krankenhäusern der Balearen befanden sich am Donnerstag 30 Corona-Patienten (Vortag: 31). Davon werden 15 auf den Intensivstationen betreut (Vortag: 20). Die Höchstzahl der dritten Welle hatte am 4. Februar 140 Intensivpatienten betragen.

Zum Hintergrund: Die Inseln verfügen über etwa 1000 Betten für Corona-Kranke und 200 Intensivbetten. Viele Personen, die momentan in Krankenhäusern liegen, befinden sich dort, weil sie zu Hause nicht isoliert werden können. Im vergangenen Jahr hatte die Höchstzahl aller Krankenhauseinlieferungen auf dem Höhepunkt der Corona-Krise am 4. April 2020 exakt 592 betragen.

Positivitätsrate:

Die sogenannte Positivitätsrate, das heißt der Prozentsatz der positiven Tests im Vergleich zu allen PCR-Tests, betrug nach Angaben des balearischen Gesundheitsministeriums 0,54 Prozent (Vortag: 1,36 Prozent). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass dieser Indikator mindestens unter 5 Prozent bleiben sollte.

Auf sieben Tage hochgerechnet lag dieser Wert am Donnerstag bei 1,5 (Vortag: 1,6). Die Corona-Ampel stand auf Grün.

Impfbilanz:

Seit dem 27. Dezember werden in Spanien Menschen geimpft. Bis Mittwoch wurden auf den Balearen 274.140 Pfizer/Biontech-Dosen übergeben. Hinzu kommen 39.600 Moderna- und 131.500 Astrazeneca-Dosen. Verabreicht wurden bis Donnerstag 416.935 Dosen, 126.252 Menschen wurden bereits zweifach geimpft. Spanienweit wurden bis Freitag 20.623.125 Dosen gespritzt, 6.502.978 Personen sind schon komplett geimpft.

Die Corona-Ampel bezifferte die geimpfte Bevölkerung auf den Balearen am Donnerstag auf 10,8 Prozent. Sie stand deswegen auf Rot.

7-Tage und 14-Tage-Inzidenz:

Die spanische Zentralregierung gab die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner für die Inseln am Mittwoch mit 24,24 (Vortag: 25,10) an. Die 14-Tage-Inzidenz lag bei 55,91 (Vortag: 58,04).

Spanienweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 75,89 (Vortag: 78,03). Die 14-Tage-Inzidenz wurde mit 173,78 (Vortag: 180,69) angegeben.

Zum Vergleich: In Deutschland lag die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 104 (Vortag: 108).

Hintergrund: Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) legt für die Ausweisung von Corona-Risikogebieten eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner als Obergrenze fest. Dieser Wert wurde auf den Balearen seit Februar unterschritten. Seit dem 14. März 2021 gilt Mallorca aus deutscher Sicht nicht mehr als Risikogebiet.

Seit Februar wird in Deutschland für Lockerungen und Öffnungen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner als Obergrenze angepeilt. Auf diesen Zielwert hatten sich die Politiker in den Bund-Länder-Gesprächen vom 10. Februar 2021 festgelegt.

Die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC wiederum empfiehlt bei einem 14-Tage Wert von 60 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern die Einleitung von Maßnahmen. Bei 250 Fällen seien sogar drastische Schritte zu ergreifen.

Das spanische Gesundheitsministerium hatte Anfang Oktober beschlossen, dass in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern strenge Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn die 14-Tage-Inzidenz über 500 Fälle steigt.

Corona-Infektionsrate:

Nach Berechnungen des Wirtschaftskreises "Círculo de Economía de Mallorca" betrug die Infektionsrate am Donnerstag 0,92. Die Corona-Ampel steht auf Grün.

Die Infektionsrate ist ein Trendindikator, der die Anzahl der Personen schätzt, die jeweils von einer infizierten Person angesteckt werden. Ist die Infektionsrate größer als 1, breitet sich das Virus in der Region aus. Der Wert dieses Indikators kann von Tag zu Tag stark variieren und reagiert auch empfindlich auf wochenendbedingte Schwankungen.

Die Corona-Ampel wird täglich aus den Daten des balearischen und des spanischen Gesundheitsministeriums berechnet. Sie zeigt in den Farben Rot, Gelb und Grün die Infektionslage auf den Balearen an. Hier gelangen Sie zur Corona-Ampel

Weitere Daten zur Coronalage auf Mallorca und den Nachbarinseln:

Als genesen gelten balearenweit am Donnerstag 30 zusätzliche Personen. Davon wurden 6 aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Zahl der erfolgten PCR-Tests betrug 3518. Seit Beginn der Corona-Krise wurden auf den Balearen insgesamt 1.299.815 Tests gezählt.

Die Zahl der Patienten, die auf Mallorca mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden, lag bei 22. Auf den Intensivstationen befinden sich derzeit 12 Patienten. Insgesamt 664 Personen werden in häuslicher Quarantäne versorgt.

In den Seniorenheimen auf den Balearen sieht die Lage wie folgt aus: Insgesamt zählten 0 Bewohner der Residenzen zu den "aktiven" Corona-Fällen, von ihnen müssen 0 im Krankenhaus behandelt werden. Seit Beginn der Pandemie starben auf den Balearen 259 Senioren, die in Altersheimen untergebracht waren, mit einer Corona-Infektion.

Unter dem Gesundheitspersonal auf den Inseln gibt es derzeit 9 aktive Fälle, 46 Mitarbeiter im Gesundheitssektor stehen unter Beobachtung, da sie engen Kontakt zu Infizierten gehabt haben.

(it)