Das Wochenende auf Mallorca wird heißer als gedacht

Nach den bisher frühlingshaften Temperaturen wird am Sonntag bereits die 30-Grad-Marke auf Mallorca geknackt. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet sollen dann Höchsttemperaturen bis zu 33 Grad erreicht werden.

Am Freitag geht es aber zunächst noch wechselhaft in Richtung Wochenende. Dabei gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Auch sind in einigen Regionen der Insel vereinzelt Regenschauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad.

Der Samstag startet freundlich mit viel Sonne. Die Temperaturen klettern dann bereits auf bis zu 26 Grad. Nachts kühlt es auf durchschnittlich 15 Grad ab. Die Wassertemperatur auf der Insel liegt derzeit bei zirka 18 Grad.

Am Sonntag wird es dann auf der gesamten Insel richtig sommerlich. In Llucmajor, Santa María und Inca klettert das Thermometer dann auf bis zu 33 Grad. Dabei scheint den ganzen Tag die Sonne. Nur vereinzelt können sich einige Quellwolken bilden. (cg)