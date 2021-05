Strand auf Mallorca zu voll: Polizei schreitet ein

Angesichts des schönen Wetters und des damit einhergehenden starken Andrangs hat die Lokalpolizei von Palma de Mallorca den Strand von Cala Major am Sonntag absperren müssen. Sie schritt, nachdem über 90 Prozent der erlaubten Besucherzahl erreicht worden war. Ab 13 Uhr wurde weiteren Sonnenhungrigen der Zugang verwehrt.

Damit soll garantiert werden, dass es mindestens einen Abstand von 1,5 Metern zwischen einzelnen Personen und Gruppen gibt.

Eng wird es auf Mallorca vor allem in kleineren Buchten in der Nähe von Palma wie etwa dem Strand von Cas Catalá und den Illetes-Stränden. Auf der Playa de Palma gibt es dagegen immer genügend Platz. (it)