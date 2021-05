Toter Pottwal nahe der Playa de Palma entdeckt

Seltener Fund im Meer vor Mallorca: Badegäste haben in der Nähe von Can Pastilla in Palma de Mallorca in der Nähe des Flughafens am Sonntag einen toten Pottwal entdeckt. Der Kadaver wurde am Ende im Bereich des Hundestrandes Es Carnatge an die Küste gespült.

Spezialisten des nahe gelegenen Palma-Aquariums eilten herbei und zogen den Meeressäuger aus dem Wasser. Jetzt wird untersucht, was die Ursache seines Todes war. Bereits am 21. April war ein toter Pottwal bei Cala Figuera entdeckt worden.

Pottwale kommen im Mittelmeer in recht großer Zahl vor, ihr Bestand gilt jedoch als gefährdet. (it)