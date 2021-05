Nach Angriff auf Mega-Park-Türsteher: Zwei Jahre Haft auf Bewährung für jeden Täter

Die zwei deutschen Jugendlichen, die einen 44-Jährigen senegalesischen Türsteher vor dem Mega-Park an der Playa de Palma im Juni 2019 niedergeschlagen und rassistisch beleidigt haben, sind zu je zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden.

Ebenso müssen sie ein Schmerzensgeld in Höhe von 150.000 Euro an das Opfer zahlen. Die Bewährungszeit wurde auf fünf Jahre festgelegt. So lange dürfen die beiden verurteilten Männer auch nicht mehr die Balearen betreten. Die Angeklagten wurden per Videokonferenz zugeschaltet und waren nicht persönlich vor Ort. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor je 13 Jahre Haft gefordert.

Die 22-jährigen Deutschen aus Leipzig waren 2019 mit einer Gruppe gewaltbereiter Hooligans nach Mallorca gereist. Polizisten hatten unmittelbar nach dem Angriff nationalsozialistisches Material auf den Handys der Angeklagten sichergestellt. (cg)

(Aktualisiert: 13.00 Uhr)