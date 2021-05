PCR-Testpflicht fällt auf Mallorca für geimpfte Einreisende aus dem Inland weg

Wer als Tourist aus anderen spanischen Regionen auf den Balearen landet oder mit der Fähre kommt und geimpft ist, muss ab dem kommenden Sonntag kein negatives PCR-Testergebnis mehr vorzeigen. Das kündigte Ministerpräsidentin Francina Armengol am Mittwoch auf der Tourismusmesse Fitur in Madrid an.

Diese Regelung gilt auch für diejenigen, die bislang nur die erste Dosis erhielten. Bedingung ist, dass diese mindestens 15 Tage vor der Ankunft verabreicht worden war. Wer ungeimpft ist, kann als Tourist künftig auch mit einem negativen Antigentestergebnis einreisen.

Was Autonomieregionen mit einer 14-Tages-Inzidenz unter 60 Fällen auf 100.000 Einwohner anbelangt, so braucht niemand mehr, der von dort aus einreist, ein negatives Testergebnis, also auch die Ungeimpften.

Wer aus dem Ausland einreist, muss bis auf weiteres weiterhin auch dann ein negatives PCR-Testergebnis vorzeigen, wenn er vollständig geimpft ist.