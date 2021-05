Warnung vor Listerien-Räucherlachs auch auf Mallorca

Die spanische Lebensmittelagentur Aesan warnt eindringlich vor dem Verzehr von abgepacktem Räucherlachs, der mit Listerien befallen ist. Konkret geht es um Packungen mit der Zahlenkombination 1098B1-098, dem Ablaufdatum 23. Mai und dem Balkencode EAN841248-051128-0.

Das Produkt wird in 80-Gramm-Packungen angeboten, und dies den Angaben zufolge in sämtlichen Autonomieregionen, also auch auf Mallorca. Der Hersteller hat sich in Verbindung mit den Anbietern, darunter Supermarktketten, gesetzt. In spanischen Märkten ist es üblich, dass abgepackter Räucherlachs angeboten wird.

Listerien sind Keime, die Listeriose auslösen können. Diese äußert sich mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen sowie Erbrechen und Durchfall.