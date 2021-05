Paar zelebriert Sex vor Kindern auf Supermarktparkplatz in Palma de Mallorca

Im Viertel Can Capiscol in Palma de Mallorca haben eine Frau und ein Mann auf einem Supermarktparkplatz am helllichten Tag sexuelle Handlungen vollzogen, und das vor den Augen von Kindern. Laut einer Mitteilung der Nationalpolizei vom Montag rief deswegen am Samstag eine Mutter die Ordnungshüter an.

Die beiden Sexualpartner wurden von der Polizei in flagranti angetroffen, als noch weitere neugierige das Szenario beäugten. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses wurden die Personen festgenommen und in Zellen untergebracht.

Bei den Abgeführten handelt es sich um zwei 45-jährige Spanier.