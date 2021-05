Corona auf Oceanliner vor Mallorca: Angst vor indischer Mutation

Zwei der fünf positiv auf Corona getesteten Besatzungsmitglieder des Kreuzfahrtschiffs "Odyssey of the Seas", das am Montag vor Mallorca stoppen musste, sind Inder. Deswegen werden sie auf der Insel genauer überwacht und untersucht, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora erfuhr. Es soll verhindert werden, dass die indische Mutation auf die Insel eingeschleppt wird.

Die Personen wurden am Mittag in drei Krankenwagen in eine Privatklinik gebracht, wo sie ihre Quarantänezeit absolvieren müssen.

Der Oceanliner setzte inzwischen seine Reise nach Miami fort. Er war im italienischen Hafen Civitavecchia losgefahren. An Bord befinden sich 1405 Besatzungsmitglieder und 50 Passagiere.

Indien leidet derzeit besonders unter der Corona-Pandemie. Eine dortige Variante des Virus gilt als besonders ansteckend und möglicherweise resistent gegen Impfstoffe.