Kein Gratis-Antigentest mehr im Mallorca-Airport für einreisende Residenten aus dem Inland

Wer auf Mallorca und den Nachbarinseln gemeldet ist und aus dem spanischen Inland auf der Insel einreist, kann ab Ende der Woche auf dem Flughafen keinen kostenlosen Antigentest mehr in Anspruch nehmen.

Er muss jetzt nach offiziellen Angaben entweder einen Test bereits vor dem Abflug machen oder auf der Insel innerhalb von 48 Stunden eines von drei Testzentren besuchen und dort die Prozedur absolvieren. Die finden sich im Ex-Krankenhaus Son Dureta und im Sportzentrum Germans Escalas in Palma, im Gebäude der Trabrennbahn in Manacor und auch in Inca.

Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass sich im Flughafen zu lange Schlangen bilden.