Acht Coronafälle mit der indischen Mutation auf Mallorca entdeckt

Das Gesundheitsministerium von Mallorca und den Nachbarinseln hat auf den Inseln die ersten acht Corona-Fälle mit der als besonders ansteckend geltenden indischen Variante entdeckt. Wie der Corona-Experte der Regionalregierung, Javier Arranz, am Dienstag mitteilte, wurden diese in einem einen Familienverband umfassenden Ausbruch in Palma entdeckt.

Die Betroffenen wohnen in drei verschiedenen Immobilien, sie wurden den Angaben zufolge isoliert. Laut Arranz wurde das Problem unter Kontrolle gebracht, man habe keine weiteren Fälle festgestellt. Er fügte hinzu, dass die Impfungen zu 70 Prozent auch gegen diese Mutation helfen würden.

Indien leidet derzeit besonders unter der Corona-Pandemie. Tausende Menschen starben dort in den vergangenen Wochen an der Krankheit.