Kult-Chiringuitos an der Playa de Muro in akuter Gefahr

Wegen einer Entscheidung der spanischen Küstenschutzbehörde sind an der Playa de Muro auf Mallorca drei bei Urlaubern seit vielen Jahren beliebte Chiringuitos in Gefahr. Das Amt verweigert den Betreibern dieser am Es-Capellans-Abschnitt gelegenen Strandrestaurants, auf die weitläufigen teils überdachten Terrassen Tische, Sonnenschirme und Stühle zu stellen.

Bei den Gastbetrieben an dem Traumstrand handelt es sich um folgende Etablissements, von denen 70 Familien abhängen: Can Gavella, Ponderosa Beach und Olimpia Opa & Oma.

Als einer der Gründe wurde angegeben, dass die drei Chiringuitos zu nahe beieinander stünden. Auch befänden sich nahe den Betrieben viele geschützte Dünen. Sollte die Anweisung amtlich vollzogen werden, bliebe den Wirten nur übrig, Gäste in den Innenräumen der kleinen Häuser zu bedienen.

Der Fall erinnert an den Abriss mehrerer bei Urlaubern beliebter Stein-Chiringuitos am Es-Trenc-Strand im Jahr 2017. Diese recht großen Gebäude, die auch Schatten boten, wurden durch abbaubare Bretterbuden ersetzt.