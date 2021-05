Am Wochenende wird wieder die 30-Grad-Marke auf Mallorca geknackt

Auf Mallorca gibt es in den kommenden Tagen ideales Strandwetter. Dabei bleibt es vor allem am Samstag überwiegend sonnig. An einigen Orten der Insel kann sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Am Freitag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad. Nachts kühlt es auf bis zu 13 Grad ab. Der Samstag wird sonnig und warm bei Topwerten bis zu 30 Grad.

Der Sonntag startet noch freundlich, im Laufe des Tages können sich allerdings auch Wolkenfelder bilden. Stellenweise kann es zu kurzen Niederschlägen kommen. Die Temperaturen liegen bei 26 Grad. Das Mittelmeer hat derzeit eine Wassertemperatur von etwa 19 Grad.