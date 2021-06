Im TV: Das Ende eines Blondchens?

Die Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca” begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis in Spanien und gibt Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Die Folge fünf und sechs der neuen Staffel laufen am Mittwoch, 2. Juni, bei RTL 2. Ab 20.15 Uhr ist der Teil „Der Spagat zwischen Job und Familie!” zu sehen. Daniela und Lucas haben einen großen Werbedreh an Land gezogen. Mit dabei: Töchterchen Sophia. Sie wird zum ersten Mal mit vor der Kamera stehen – ein großes Ereignis für die Fünfjährige. Früh morgens geht es los: schminken, frisieren, stylen. Wie schafft Daniela den Spagat zwischen Muttersein und ihrer Karriere?

Ab 21.15 Uhr heißt es „Adios Wasserstoffblond!”. Schon lange nerven Daniela ihre Haare. Sie findet: Das Solarium-Sabine-Blond ist out und etwas Neues muss her. Bei einem Termin, bei einem Star-Friseur denkt Daniela über eine mögliche Veränderung nach ...