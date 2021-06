Notlandung von Kampfjet auf Ibiza

Auf Twitter wurde am Montag über den Notfall eines Flugzeugs in der Nähe des Flughafens von Ibiza berichtet. Dabei handelte es sich um ein Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug, eine F-35 der U.S. Air Force. F35-Flugzeuge nehmen teil der an "Atlantic Trident"-Übungen, die derzeit von den US-Marines, den Typhoons der britischen Royal Air Force und der französischen Luftwaffe durchgeführt werden.

Der Grund für die Notlandung auf Ibiza war Treibstoffmangel. Zusätzlich wurden bei einer späteren technischen Überprüfung Probleme am Fahrwerk festgestellt. Die F35 werden seit 2006 produziert und kostet um die 100 Millionen Dollar pro Flugzeug.

Es gibt den Kampfjet in drei verschiedenen Varianten. Die F-35A ist ein konventionell startendes und landendes Flugzeug. Die F-35B ist ein Kurzstartflugzeug mit Senkrechtlandekapazität und die F-35C ist für den Einsatz auf Flugzeugträgern spezialisiert.