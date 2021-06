Krümels Stadl Opening 2021: Es blieb spannend bis zum Schluss

Am vergangenen Mittwoch hat die Kult-Auswandererin Marion Pfaff alias Krümel nach fast einem Jahr Zwangspause ihr Kult-Lokal „Krümels Stadl“ wieder eröffnet. Zum Saison-Opening im Mai 2020 hatten Nachbarn sie bei der örtlichen Polizei angezeigt, worauf hin die Veranstaltung von den Behörden beendet wurde. „Ich rechne damit, dass es heute auch wieder so sein wird“, erklärt die Gastronomin und ergänzt, „wir haben alle Unterlagen und Genehmigungen von offizieller Seite. Es kann uns also rechtlich nichts passieren, schade wäre es für das Opening und unsere Gäste aber trotzdem.“ Kurz nach 18 Uhr, als die Innengastronomie des Stadls regulär schließen musste, fuhr zum ersten Mal eine Streife der Guardia Civil im Schritttempo am Lokal vorbei. Es sollte nicht das letzte Mal an diesem Abend sein.

Vor dem Event hatten Marion Pfaff und ihr Ehemann Daniel Pfaff ein Sicherheitskonzept erarbeitet, das alle geltenden Regeln mit einbezog. Zusätzlich gab es Security, die darauf achtete, dass sich alle Gäste an die Regularien hielten. Krümel gab dem Opening das Motto „Ein Abend mit meinen Künstlern“ und so waren viele bekannte Gesichter unter den Gästen. Unteranderem der RTL Bachelor Paul Janke, welcher Rosen an Krümels Gäste verteilte. Außerdem unter den Gästen: Biggi Bardot, Ina Colada, Stefan Stürmer und die Kultauswanderer Caro und Andreas Robens.

"Es war nach der Geburt meines Kindes der schönste Abend in den vergangenen zehn Jahren“, erklärte Pfaff, als die Sperrstunde näher rückte. Die Gäste auf der voll besetzten Terrasse hielten sich fast ausnahmslos an die Abstands- und Maskenregeln, die Polizei Kontrolle blieb aus, und so stand seit langem Mal wieder nicht die Corona-Krise, sondern die Geselligkeit im Mittelpunkt. Für viele Gäste und Promis war es die erste öffentliche Veranstaltung seit mehr als einem Jahr und die meisten genossen dieses Stück alte Normalität sichtlich.