Paar stirbt nach Sturz von Balkon auf Ibiza

Auf der Nachbarinsel Ibiza ist ein 26-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau nach dem Sturz aus einem vierstöckigen Hotelzimmer tödlich verunglückt. Der Vorfall ereignete sich gegen 04.30 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Unterkunft an der Platja d'en Bossa.

Rettungskräfte trafen kurze Zeit später ein und konnten nur noch den Tod des Paares feststellen. Laut Zeugenaussagen soll sich das Paar zuvor gestritten haben.

Genaue Hintergründe sind allerdings noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.