Trinkgelage an der Playa de Palma aufgelöst

Die örtliche Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Trinkgelage an der Playa de Palma, auf Spanisch "Botellón", aufgelöst. Hunderte Menschen sollen vor Ort gewesen sein. Es war die erste Nacht ohne nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca. Der spanische Oberste Gerichtshof hatte diese am Donnerstag aufgelöst.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich die ersten Menschen gegen 23 Uhr. Beim Eintreffen der Beamten wurde die Veranstaltung ohne Zwischenfälle aufgelöst.

Anwohner beschweren sich bereits seit mehreren Nächten über Menschenansammlungen am Strand von Palma. Derzeit dürfen sich im Freien maximal 15 Personen aus verschiedenen Haushalten treffen.