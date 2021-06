Temperaturen auf Mallorca nehmen Kurs auf 30-Grad-Marke

Der Frühsommer auf Mallorca nimmt in der laufenden Woche Fahrt auf. Der Wetterdienst Aemet rechnet mit Maximalwerten von 30 Grad ab Donnerstag. Bis dahin legen diese von 25 Grad am Montag bis 29 Grad am Mittwoch zu. Die Nachtwerte steigen kontinuierlich auf 20 Grad am kommenden Wochenende.

Dazu steigt die Sonne, der Wind weht schwach. Da offiziell noch nicht Sommer ist, ist das Wasser noch nicht so warm: An der Playa de Palma liegt die Temperatur bei 23 Grad, an der Playa de Muro bei 22 Grad.

In den vergangenen Tagen war es auf Mallorca noch nicht allzu warm gewesen.