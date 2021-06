Motorradfahrer bei Unfall auf Mallorca schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca ist am Dienstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Medienberichten verlor der 54-Jährige gegen 15.10 Uhr auf der Ma-1043 bei Calvià in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste gegen eine Felswand. Der Fahrer wurde durch den Aufprall emporgeschleudert und stürzte in dichte Büsche.

Mehrere Radler und ein Autofahrer fanden den Verletzten und verständigten Hilfskräfte. Als erste trafen Angehörige des nahegelegenen Militärstützpunktes General Asensio am Unfallort ein.

Die Straße musste in beiden Richtungen gesperrt werden, der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.