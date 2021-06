Urlauber auf Prachtmeile in Palma angegriffen

Auf der Straße Jaume III, eine der Prachtmeilen in Palma de Mallorca, hat ein Mann in der Nacht auf Sonntag zwei Urlauber grundlos attackiert. Der Angreifer südamerikanischer Abstammung ging laut einer Pressemitteilung der Nationalpolizei gegen 2 Uhr mit einer zerstörten Glasflasche auf die Passanten los.

Ein Rezeptionist des an der Straße gelegenen Hotels "Almudaina" stellte sich schützend vor die Opfer und verhinderte so Schlimmeres. Er wurde von dem Täter am Rücken und an einem Finger verletzt.

Der Kriminelle wurde von herbeigeeilten Polizisten an der Plaça Joan Carles aufgespürt und abgeführt.