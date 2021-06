Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf Mallorca wieder auf über 20 Fälle

Erstmals nach mehreren Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca und den Nachbarinseln wieder auf über 20 Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner gestiegen. Das spanische Gesundheitsministerium meldete am Dienstagabend die Zahl 20,23. Die steigende Tendenz hatte sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet.

Im spanischen Vergleich liegen die Inseln aber weiterhin sehr gut. Nur die Region Valencia hat einen noch niedrigeren Wert.

Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Weinregion La Rioja, dort liegt sie bei 111,28. Im Baskenland ist sie ebenfalls hoch und liegt bei 80,03, in Andalusien beträgt der Wert 85.09.