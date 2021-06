Krach um Menschenansammlungen in Santa Catalina zieht Kreise

Der Krach um Lärm und große Menschenansammlungen im "In"-Viertel Santa Catalina in Palma de Mallorca am vergangenen Wochenende zieht Kreise. Wirte forderten jetzt von den Behörden Hilfe zur Eindämmung. Wachdienste sollten jetzt eingesetzt werden.

Man verstehe die Beschwerden der Anwohner, hieß es unter anderem. Man müsse den Zustrom von Personen kanalisieren und so beschränken. Die Nachfrage übersteige dort derzeit das Angebot. Sobald das Nachtleben wieder zum Laufen komme, werde sich die Lage entspannen. Vertreter der Wirte wiesen auch darauf hin, dass auch Lokale ohne Lizenz dort tätig seien.

Nach der Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre auf Mallorca in der vergangenen Woche hatten sich in Santa Catalina und auch an der angrenzenden Plaça Sa Feixina und an der Playa de Palma illegaler weise Tausende feiernde Menschen versammelt.