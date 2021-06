Sieben-Tage-Inzidenz: Deutschland unterbietet Balearen

Deutschland hat die Balearen und Mallorca seit vielen Monaten bei der Sieben-Tage-Inzidenz erstmals wieder unterboten. Das Robert-Koch-Institut, Deutschlands oberste Gesundheitsbehörde, meldete am Donnerstag eine Inzidenz von 19.

Das spanische Gesundheitsministerium gab die Sieben-Tage-Inzidenz für die Balearen am Mittwoch mit 20,23 an. Der zeitliche Unterschied dieses Vergleich liegt daran, dass Deutschland die Zahlen jeden Tag um 0 Uhr mitteilt, Madrid jedoch erst um 14 Uhr.

Obwohl Deutschland eine derart niedrige Inzidenz aufweist, gilt das Land weiter als Risikogebiet für Spanien. Für die Einreise ist ein Antigen-Schnelltest nötig. Der ist in der Bundesrepublik an zahlreichen Orten verfügbar, kostenlos und wird Bürgertest genannt.

In Spanien lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 49,64. Damit rutschte das Land seit Monaten wieder unter den Schwellwert von 50. Das Auswärtige Amt warnt aber weiter vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die autonomen Gemeinschaften Andalusien, Aragonien, Kastilien-Léon, Katalonien, Madrid, Navarra, La Rioja, das Baskenland und die Exklave Melilla. Vor Reisen auf die Balearen wird abgeraten.