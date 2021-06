Keine U-Haft für angeblich tote deutsche Mallorca-Residentin mit Riesenpudel

Im Mai sorgte die Festnahme einer deutschen Residentin auf Mallorca für Aufsehen: Die damals 47-Jährige soll mutmaßlich eine Million Euro veruntreut und ihren Tod vorgetäuscht haben. Sie verschwand spurlos.

Dann spürten Detektive sie in ihrem Wohnort Santa Ponsa auf, wie sie ihren Riesenpudel Gassi führte. Am Mittwoch hat die Frau nun vor einem Richter in Palma ihre Identität bestätigen müssen. Jetzt hat sie sich regelmäißig bei der Polizei zu melden. Untersuchungshaft und Reisepass-Einzug erließ ihr der Richter.

Der Anwalt einer Klägerin behält sich dagegen Widerspruch vor.