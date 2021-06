Hochsommer auf Mallorca schon im Frühling

Hochsommer im Juni: An diesem Wochenende gibt es schon einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen. Am Sonntag können die Temperaturen auf Mallorca bis zu 35 Grad erreichen. Dabei bleibt es überwiegend sonnig. Nachts kühlen die Werte auf maximal 17 Grad runter.

Am Freitag scheint die Sonne auf der ganzen Insel. Die Werte knacken dann bereits in einigen Regionen die 30-Grad-Marke. Auch am Samstag und Sonntag zeigt sich die Sonne ohne Pause. Lediglich in der Inselmitte können stellenweise harmlose Quellwolken auftauchen. Nachts sinken die Temperaturen auf 20 Grad ab.

Der Sonntag startet sonnig und warm. Die Höchsttemperaturen klettern im Laufe des Tages auf bis zu 35 Grad. Das Mittelmeer hat eine Wassertemperatur von rund 21 Grad und bietet die ideale Abkühlung.