Erneut Trinkgelage aufgelöst: Polizisten sprechen an Playa de Palma auf Deutsch durch Megafone

Beamte der Lokalpolizei von Palma de Mallorca haben in der Nacht zum Freitag ein öffentliches Besäufnis an der Playa mit Nachdruck beendet. Gegen 23:30 Uhr rückten die Kräfte mit Megaphonen an und richteten sich auch auf Deutsch an die auf der Promenade befindlichen Personen. Man sprach zudem auf Holländisch, Englisch und Spanisch.

Nach offiziellen Angaben dauerte die Aktion bis 1 Uhr nachts. Zum Einsatz kam auch ein Reinigungsfahrzeug des Stadtbetriebs Emaya, das die Sitzflächen so nass machte, dass es für die meist jungen Anwesenden nicht mehr angenehm war, sich dorthin zu setzen. Gegen Tringelage ging die Polizei auch im Gewerbepark Son Castelló vor.

Am Wochenende hatten Tausende die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre als Anlass genommen, um an der Playa de Palma und anderswo in Palma zu feiern.